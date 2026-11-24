تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة، وسط مؤشرات على زيادة المعروض العالمي من الخام.



وفي وقت سابق من جلسة اليوم، صعدت أسعار خام برنت تسليم يناير 2027 إلى 90.49 دولاراً، وتراجعت العقود الآجلة إلى 88.1 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع والعشرين من أغسطس الماضي.



تحسن الإمدادات العالمية



وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، (الثلاثاء)، بتعرض ثلاث سفن لمقذوفات مجهولة أثناء إبحارها في مضيق هرمز أمس، مشيرة إلى أن السفن الثلاث واصلت رحلاتها.



وذكرت إحدى الشركات المتخصصة، أن مخزونات النفط العالمية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة منذ شهر مارس، في مؤشر على تحسن الإمدادات العالمية وتحول السوق إلى الفائض.



أسعار الناقلات المستعملة تتجاوز السفن



قفزت أسعار ناقلات النفط الخام المستعملة إلى مستويات تتجاوز تكلفة طلب سفن جديدة، في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الشحن البحري وطول الرحلات، ما أدى إلى تراجع المعروض من الناقلات، بحسب شركة شحن بلجيكية متخصصة.



وقالت الشركة إن سعر ناقلة نفط عملاقة يبلغ عمرها 15 عاماً وصل إلى نحو 165 مليون دولار، أي أكثر من 3 أمثال متوسط سعرها خلال السنوات العشر الماضية والبالغ 46 مليون دولار، كما يتجاوز تكلفة بناء ناقلة جديدة المقدرة بنحو 132 مليون دولار.



وجاء ذلك بعدما أسهم بيع ناقلتين قديمتين في تحقيق قفزة بأرباح الشركة خلال الربع الثالث.