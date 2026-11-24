كشفت بيانات ميزانية السعودية لعام 2027 أن الدولة تعمل من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنوياً للمواطنين على مدى خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. وذلك بحسب ما ذكر موقع «العربية نت».



تعزيز معدلات تملك المواطنين للسكن



وتهدف المبادرة إلى تعزيز معدلات تملك المواطنين للمساكن، وزيادة المعروض العقاري، ودعم استقرار السوق السكنية في العاصمة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الحضرية وبرامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.



تنظيمات جديدة للسوق



وتأتي مبادرة زيادة المعروض من الأراضي السكنية في الرياض ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السعودية خلال العامين الماضيين لاحتواء الضغوط التي شهدها القطاع العقاري، بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي والإيجارات، خصوصاً في العاصمة الرياض التي استقطبت استثمارات وشركات عالمية وسكاناً جدداً بوتيرة غير مسبوقة. وكانت السعودية قد أقرّت العام الماضي عدداً من التنظيمات الجديدة لسوق الإيجارات، تشمل تجميد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تعميم القرار على مدن أخرى عند الحاجة، ضمن سلسلة إصلاحات سوق العقار السعودي.