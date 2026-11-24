وصف وزير المالية محمد الجدعان مستوى صمود الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية بـ«غير العادي»، مؤكداً أن النشاط الاقتصادي في السوق المحلية يدعو إلى التفاؤل، كاشفاً تجاوز الإيرادات الفعلية للدولة تقديرات الميزانية على مدى 6 سنوات متتالية.



وأوضح الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد أمس (الثلاثاء) في الرياض، عقب إقرار ميزانية 2027، أن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعظيم أثر رؤية السعودية 2030 في حياة الإنسان واستدامة مكتسباتها، تمثل منطلقاً للحكومة في تحديد أولويات الميزانية وتوجيه مواردها.



وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في إعادة هيكلة الاقتصاد والمالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما مكّن المملكة من مواجهة الصدمات العالمية والتحديات الاقتصادية.



مساهمة تاريخية



وكشف الجدعان عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5% خلال 2026، وارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.7%، مسجلة أعلى مستوى منذ بدء رصد البيانات، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 2.1% نتيجة انخفاض الإنتاج.



وبيّن أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص الحقيقي بلغ 1.1 تريليون ريال، بنمو 2.7% حتى نهاية النصف الأول، فيما ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 17% حتى الربع الثالث، وسجل مؤشر مديري المشتريات 54 نقطة في أكتوبر الماضي.



وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.7 مليون موظف، بنمو 7.7% حتى نهاية الربع الثاني، فيما بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 1.832 مليون منشأة بنهاية الربع الثالث، بنمو نحو 4% مقارنة بنهاية 2025.



متانة المركز المالي



وأشار الجدعان إلى أن الاحتياطيات المالية الحكومية لدى البنك المركزي السعودي تقدر بنحو 399 مليار ريال بنهاية العام الحالي، فيما بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية 1.7 تريليون ريال، وظلت القروض المتعثرة دون 1%، ونمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.8% حتى الربع الثالث.



وأضاف أن متوسط التضخم في المملكة بلغ 1.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 4.7% عالمياً.



وأكد الجدعان حرص الحكومة على تبني تقديرات متحفظة للإيرادات السنوية، لضمان إدارة واقعية للمالية العامة، مشيراً إلى تجاوز الإيرادات الفعلية تقديرات الميزانية خلال السنوات الست الماضية