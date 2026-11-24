أكدت الهيئة السعودية للمياه أحقية المستفيدين في طلب تقسيط مستحقات استهلاك المياه في عدد من الحالات، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية وتوفير خيارات أكثر مرونة للسداد، وفق الضوابط المعتمدة في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضحت الهيئة أن المستفيد يمكنه التقدم بطلب تقسيط المستحقات عند ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري أو تراكم المبالغ المستحقة، في حال وجود صعوبات في السداد دفع بها إلى مقدم الخدمة، بما يتيح له معالجة التزاماته المالية بصورة أكثر مرونة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم، والاطلاع على دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للتعرّف على حقوقهم والإجراءات التي تتيح لهم إدارة مستحقاتهم المالية بمرونة أكبر.

للاطلاع على الدليل:

https://swa-cdn.swa.gov.sa/Reports/Water-and-Wastewater-Services-Provision-Guide-%281.5.1%29–Updated%20Tariff.pdf