كشفت تقديرات وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للدولة لعام 2027 والمدى المتوسط عن مؤشرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واستدامة الإنفاق الحكومي، مع توقعات بتراجع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على معدلات تضخم دون 2% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وتوقعت الوزارة أن تبلغ النفقات 1,392 مليار ريال، فيما تصل الإيرادات إلى 1,202 تريليون ريال، بعجز مقدر 190.56 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال عام 2027، على أن يواصل الاقتصاد نموه بنسبة 3.9% في 2028، و5.7% في 2029، فيما يُتوقع ارتفاع حجم الاقتصاد السعودي بالأسعار الجارية إلى 5.869 تريليون ريال بحلول عام 2029، مقابل 4.776 تريليون ريال في 2025، بزيادة تتجاوز تريليون ريال، وبنسبة نمو تقارب 22.9%.

204% نمو الإيرادات غير النفطية

وأظهرت بيانات وزارة المالية نجاح جهود تنويع مصادر الدخل الحكومي، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 204.2% خلال 10 سنوات، لتبلغ 505 مليارات ريال في 2025، مقابل 166 مليار ريال في 2015، بزيادة بلغت 339 مليار ريال.

وتضاعفت قدرة الإيرادات غير النفطية على تغطية النفقات الحكومية، لترتفع نسبة تغطيتها من 17% في 2015 إلى نحو 36% في 2025، فيما ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي غير النفطي الاسمي من 9% إلى نحو 15% خلال الفترة ذاتها، بما يعزز تنويع الموارد المالية للدولة.

239 مليار ريال زيادة الإيرادات

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية إلى 1.351 تريليون ريال بحلول عام 2029، مقابل 1.112 تريليون ريال في 2025، بزيادة قدرها 239 مليار ريال، تعادل 21.5% تقريباً، مدعومة بتوقعات النمو الاقتصادي واستمرار مبادرات تنمية الإيرادات.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 1.302 تريليون ريال في 2028، قبل أن تواصل نموها في 2029.

استدامة الإنفاق التنموي

وتواصل السعودية الإنفاق على أولوياتها التنموية ومشاريعها الإستراتيجية، إذ يُتوقع ارتفاع النفقات الحكومية إلى 1.479 تريليون ريال في 2028، وصولاً إلى 1.544 تريليون ريال في 2029، مقابل نحو 1.392 تريليون ريال في ميزانية 2027، بزيادة تقارب 10.9%.

ويرتكز توجه الإنفاق الحكومي على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تراجع العجز بنسبة 36%

ورغم استمرار الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتوقع وزارة المالية تراجع عجز الميزانية من 277 مليار ريال في 2025 إلى 177 مليار ريال في 2028، بانخفاض قدره 100 مليار ريال، يعادل نحو 36.1%.

ومن المتوقع انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2025 إلى 3.6% في 2027، ثم إلى 3.1% في 2028، و3.3% في 2029.

استقرار الأسعار والجدارة الائتمانية

وتوقعت وزارة المالية استقرار معدل التضخم عند 1.9% سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مقابل 2.1% متوقعة لعام 2026.

وعلى صعيد الجدارة الائتمانية، أشار البيان التمهيدي إلى تأكيد وكالة «موديز» تصنيف السعودية عند (Aa3)، ووكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» عند (A+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس متانة المركز المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

- أبرز المؤشرات الإيجابية بالأرقام:

النمو الاقتصادي المتوقع في 2027 | 12.8%

حجم الاقتصاد المتوقع في 2029 | 5.869 تريليون ريال

نمو الإيرادات غير النفطية خلال 10 سنوات | 204.2%

زيادة الإيرادات غير النفطية خلال 10 سنوات | 339 مليار ريال

تغطية الإيرادات غير النفطية للنفقات في 2025 | 36% تقريباً

نمو الإيرادات الحكومية بين 2025 و2029 | 21.5%

تراجع العجز بين 2025 و2028 | 36.1%

التضخم المتوقع خلال 2027–2029 | 1.9% سنوياً

- ميزانية 2027.. مؤشرات إيجابية