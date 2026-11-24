اقتربت أسعار تذاكر الطيران في السودان من حاجز 6 ملايين جنيه للرحلة الواحدة، بالتزامن مع خروج إحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية من الخدمة إثر عطل فني، في تطور أعاد المخاوف بشأن محدودية أسطول الناقل الوطني وتأثير تراجع حضوره التشغيلي على المنافسة وأسعار السفر.



وأعادت الأزمة تسليط الضوء على الدور الذي كانت تؤديه الخطوط الجوية السودانية في سوق النقل الجوي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وذلك بحسب ما ذكر موقع «العربية نت».



تحدي إضافي



ويمثل تعطل الطائرة تحدياً إضافياً أمام الشركة، التي تعاني من محدودية عدد الطائرات العاملة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على المحافظة على انتظام الرحلات ومنافسة شركات الطيران الأخرى، في ظل تزايد الطلب على السفر وتراجع الخيارات المتاحة أمام الجمهور.



وتشغل الخطوط الجوية السودانية رحلات منتظمة من مطاري الخرطوم وبورتسودان إلى ثلاث وجهات رئيسية هي جدة والرياض والقاهرة، وهي مسارات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للسودانيين، سواء للسفر بغرض العمل أو العلاج أو زيارة الأقارب.



تفاوت كبير



وتكشف بيانات أنظمة الحجز المتاحة عن تفاوت كبير في أسعار التذاكر بين مطاري الخرطوم وبورتسودان، إذ وصل سعر الرحلة من بورتسودان إلى القاهرة إلى نحو 3.51 مليون جنيه سوداني، بينما ارتفعت تكلفة السفر من الخرطوم إلى القاهرة إلى 5.8 مليون جنيه.



وعلى خط جدة، بلغت قيمة التذكرة من بورتسودان نحو 3.25 مليون جنيه، مقابل 5.46 مليون جنيه للرحلات المنطلقة من الخرطوم، أما السفر إلى الرياض، فسجلت التذاكر نحو 3.64 مليون جنيه من بورتسودان، مقارنة بنحو 5.26 مليون جنيه من الخرطوم.



واستمر تراجع سعر صرف الجنيه السوداني، حيث سجل الدولار الأمريكي أكثر من 11 ألف جنيه في السوق الموازية، مقابل نحو 5 آلاف جنيه للدولار في البنوك السودانية.