دشّن صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصنع شركة المراعي للحوم الجديد، باستثمار يقارب 500 مليون ريال سعودي وإطلاق علامتها التجارية الجديدة «هبور». ويعتمد المصنع نموذجاً متكاملاً للإنتاج، يجمع مختلف مراحل تصنيع اللحوم وتجهيزها وتعبئتها ضمن منشأة واحدة، مدعوماً بتقنيات متقدمة تشمل أنظمة الوزن والتعبئة الآلية، وتقنيات متعددة للتغليف، إلى جانب نظام متكامل للتتبع. وتصل طاقة المصنع التشغيلية إلى 260 رأساً من العجول يومياً، بما يعادل نحو 80 ألف رأس سنوياً، وتتجاوز طاقته الإنتاجية 18 ألف طن من اللحوم سنوياً.

وتأتي لحوم «هبور» من عجول محلية، ما يدعم الإنتاج ويعزز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني. وتصل منتجات «هبور» منافذ البيع عبر شبكة المراعي المتكاملة للتبريد والتوزيع، بما يعزز تكامل سلسلة القيمة المحلية وصولاً إلى المستهلك.

وأسهم المصنع في توفير 245 وظيفة مباشرة، فيما يتوقع أن يصل عدد العاملين فيه إلى ما يزيد على 400 موظف عند العمل بكامل طاقته. وفي إطار التزام المراعي بالاستدامة، يضم المصنع حلولاً تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر.

ويأتي تدشين المصنع امتداداً لإستراتيجية نمو المراعي للفترة 2026–2031، التي تتضمن توسع الشركة في قطاعات غذائية مجاورة لقطاعاتها الحالية، ويعكس استمرار استثمارات الشركة في تطوير قدراتها الإنتاجية المحلية وتعزيز سلسلة القيمة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي في المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030.