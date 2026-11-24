فرض الاتحاد الأوروبي سقفاً لاستيراد السيارات الهجينة من الصين واليابان وتركيا وبريطانيا ودول أخرى لحماية شركات صناعة السيارات في التكتل.



وتأتي هذه الإجراءات، التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، في أعقاب اتفاق توصل إليه التكتل مع الصين الشهر الماضي للحد من صادراتها إلى 350 ألف سيارة هجينة، أي بنحو نصف العدد المقرر وصوله إلى التكتل هذا العام.



حيز التنفيذ



وتمثل القيود على الكميات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول ديسمبر، تدابير وقائية يتعين تطبيقها على جميع المصدرين الرئيسيين للسيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى التي تنطبق عليها حدود الاستيراد القصوى هي كوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وصربيا والولايات المتحدة.