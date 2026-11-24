كشفت بيانات هيئة السوق المالية، ارتفاع قيمة التسهيلات المتاحة للمستثمرين بالسوق السعودي المقدمة من مؤسسات السوق المالية خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 4% لتصل إلى 27.49 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.



وتُعد قيمة التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالسوق خلال الربع الثالث 2026 الأعلى منذ أكثر من 11 عاماً، أي منذ الربع الثاني 2015 والتي بلغت حينها 28.3 مليار ريال.



قيمة التمويل المستخدم



وبحسب البيانات، زادت قيمة التمويل المستخدم بنسبة 5% لتبلغ نحو 22.59 مليار ريال خلال الربع الثالث 2026، مقابل 21.56 مليار ريال في الربع المماثل من 2025، كما بلغت نسبة التمويل المستخدم من الرصيد المتاح 82.2% خلال الربع الثالث 2026 مقارنة بنسبة 81.2% في الربع الثالث 2025.



في المقابل، تراجع عدد العملاء المقترضين من الوسطاء بالسوق السعودي خلال الفترة بنسبة 4% ليصل إلى 11338 عميلاً مقارنة بـ 11842 عميلاً خلال الربع المماثل من 2025.



تسهيلات مباشرة وغير مباشرة



وتُقسم التسهيلات لتمويل تداول الأسهم إلى قسمين: تسهيلات مباشرة عن طريق مؤسسات السوق المالية إلى العميل مباشرة، والتي بلغت 25.98 مليار ريال خلال الربع الثالث 2026، وتسهيلات غير مباشرة عن طريق طرف ثالث وبلغت نحو 1.51 مليار ريال.