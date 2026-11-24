كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات التجارية القائمة في الأنشطة التقنية الواعدة خلال العام 2026م، مدفوعة بجهود تمكين التحول الرقمي والابتكار، بما يعزز تنويع الاقتصاد ونمو ريادة الأعمال، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.



7,362 سجلاً تجارياً لـ«الحوسبة السحابية»



وأوضحت الوزارة أن نشاط «تقنيات الذكاء الاصطناعي» شهد نمواً بنسبة 31% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026م، لتصل إلى 24,693 سجلاً تجارياً، مقارنة بـ18,846 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام 2025م.



ونمت السجلات التجارية لنشاط «خدمات الحوسبة السحابية» بنسبة 35%، لتبلغ 7,362 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ5,466 سجلاً تجارياً خلال الربع الثالث من العام الماضي.



22 % نمو للأمن السيبراني



وشهد نشاط «الأمن السيبراني» نمواً بنسبة 22%، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 11,274 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ9,238 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام 2025م.



وسجلت السجلات التجارية لنشاط «صناعة الألعاب الإلكترونية» نمواً بنسبة 25%، لتصل إلى 981 سجلاً تجارياً بنهاية الربع الثالث 2026م، مقارنة بـ784 سجلاً تجارياً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.