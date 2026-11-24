اقترب الدولار، اليوم، من أعلى مستوى في 20 شهراً، بعد أن أعطت إعادة تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لشركة إنفيديا زخماً جديداً لارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وأثارت توقعات بأن هذا الانتعاش سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مجالاً أوسع لرفع الفائدة بشكل أكبر.

صفقات رابحة

وارتفعت أسعار الذهب اليوم لتواصل التعافي من أدنى مستوى في 14 شهراً، مع عودة الباحثين عن الصفقات المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3,645.29 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.2% إلى 3,644.70 دولاراً.