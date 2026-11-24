شهدت الأسواق العالمية تحولاً لافتاً خلال الساعات الماضية، بعدما قادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة انتعاش قوية في «وول ستريت» عقب عودة جنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»، ما انعكس على الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي.

انتعاشة قوية شهدتها «وول ستريت»، مع عودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب حادة، قادها مؤشر ناسداك، الذي قفز بأكثر من 6%، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 4.7%.



31 % صعود لـ«إنفيديا»



المحرك الرئيسي لهذه المكاسب كان سهم إنفيديا، الذي قفز بنحو 31%، بعد إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة أعادت بعض الثقة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. وامتدت المكاسب إلى شركات أخرى مرتبطة بالقطاع، من بينها ميكرون وكورويف وإيه إم دي، إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت وميتا. لكن هذه الانتعاشة تأتي بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، وحجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للقطاع، ومدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عوائد مستدامة.



ارتفاع جماعي لأسهم آسيا



وفي آسيا، سجلت الأسهم ارتفاعاً جماعياً في تعاملات صباح اليوم (الثلاثاء) مدعومة بالصعود الكبير للأسهم الأمريكية، بعد إعلان شركة الرقائق الأمريكية إنفيديا إعادة تعيين رئيسها التنفيذي المستقيل جنسن هوانغ في منصبه، في حين واصلت الأسهم الأمريكية صعودها في التعاملات الآجلة اليوم مع انخفاض جديد لأسعار النفط. وقادت بورصة تايوان مسيرة الارتفاع في آسيا ليقفز مؤشرها الرئيسي تايكس بأكثر من 9% مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مثل تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) وميدياتك. وفي كوريا الجنوبية ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 6.5% إلى 5014.41 نقطة، مع ارتفاع شركتي الرقائق العملاقتين «سامسونغ إلتكرونيكس» بنسبة 7.5% و«إس.كيه هاينكس» بنسبة 8.6%.



صعود أسهم الصين واليابان



وفي هونغ كونغ ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.2% إلى 22432.45 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.7% إلى 3563.58 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 1.7% إلى 8718.80 نقطة. وارتفع المؤشر نيكاي 3.91% ليغلق عند 58644.63 نقطة بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 5.01% في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.47% إلى 3764.88 نقطة، متعافياً من انخفاض يوم الجمعة الذي بلغ نحو 4%.