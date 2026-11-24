ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتواصل التعافي من أدنى مستوى في 14 شهرًا، مع عودة الباحثين عن الصفقات المربحة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها الأسبوع الماضي، في حين ينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3645.29 دولارًا للأوقية "الأونصة"، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2% إلى 3644.70 دولارًا.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي غدًا، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك المركزي من كثب في سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 43.55 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1330.42 دولارًا، والبلاديوم 0.6% إلى 898.95 دولارًا.