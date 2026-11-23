توقع بنك «جيه بي مورغان» أن تتحرك أسعار خام برنت في منطقة مرتفعة من النطاق بين 70 ودون 80 دولاراً خلال النصف الأول من عام 2027، قبل أن تنخفض إلى مستويات مرتفعة من نطاق الـ60 ودون الـ70 دولاراً في النصف الثاني، على أن تنخفض أكثر إلى منتصف النطاق بين 60 و70 دولاراً للبرميل في عام 2028.



وأبقى بنك «أوف أمريكا» على توقعه الأساسي لسعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل في عام 2027، قائلاً: «إن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيسي لأسعار النفط، في وقت تجعل فيه مستويات المخزونات العالمية المنخفضة نسبياً جزءاً كبيراً من العالم عرضة لاضطرابات الإمدادات».



شح حاد في السوق الفورية



ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل في عام 2027 و70 دولاراً للبرميل في عام 2028، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 74 دولاراً و66 دولاراً للبرميل على التوالي.



وقال البنك في مذكرة أخيراً: «يجري تداول المؤشرات الفعلية مثل خام برنت المؤرخ بعلاوة كبيرة مقارنة بعقود شهر أقرب استحقاق، وهو ما يشير بوضوح إلى شح حاد في السوق الفعلية الفورية، ناجم عن هجمات عسكرية مباشرة على البنية التحتية للطاقة».



الطلب ينمو بـ 3 ملايين برميل



وتوقع البنك نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في كل من عامي 2027 و2028.



ورجح البنك أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي في مركز هنري هب 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2027، في حين يرجح أن يبلغ متوسط أسعار الغاز في مؤشر «تي.تي.إف» الهولندي 55 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، انخفاضاً من نحو 61 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في عام 2026.