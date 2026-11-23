كشفت هيئة السوق المالية أنها تدرس طلبات 41 شركة للإدراج في «تداول»، منها 25 شركة لإدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وأوضحت الهيئة أنه لم تتم الموافقة لإدراج أي شركات في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل لا شيء أيضاً في الربع الثاني و3 شركات في الربع الأول من عام 2026، و4 شركات في الربع الرابع 2025، و4 شركات في الربع الثالث و3 شركات وافقت عليها في الربع الثاني 2025، و5 شركات تمت الموافقة عليها في الربع الأول 2025 و4 شركات في الربع الرابع 2024، و4 شركات في الربع الثالث و4 أخرى في الربع الثاني و4 في الربع الأول من العام 2024 و4 أيضاً في الربع الرابع من العام 2023 فيما لم تتم الموافقة على إدراج أي شركة في الربع الثالث 2023، وتمت الموافقة لشركتين في الربع الثاني من العام ذاته وشركتين في الربع الأول من العام 2023.



عدد الطلبات في «نمو»



بحسب التقرير الربعي لهيئة السوق المالية، فإن عدد الطلبات للطرح في السوق الموازية «نمو» أو الإدراجات القائمة بنهاية الربع الثالث من العام 2026 بلغت 16 شركة، كما لم تتم الموافقة على طرح أو إدراج أسهم أي شركات خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصبح إجمالي الطلبات الموافق عليها للإدراج في السوق المالية «تداول» لا شيء خلال الربع الثالث 2026. ووفقاً للتقرير، ارتفعت الطلبات بشركتين عن مستوياتها في الربع الثاني من العام 2026 التي كانت 14 طلباً، وتراجعت بـ3 شركات عن الربع الثالث 2025 الذي كان 19 طلباً.