حلق مؤشر «ناسداك» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.7%، وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.6% وصعد مؤشر «داو جونز» بنسبة بلغت 2.4%، وذلك بعدما احتفت بورصة «وول ستريت» الأمريكية بعودة جنسن هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة «إنفيديا».



وأعاد مجلس إدارة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى منصبه بشكل فوري وقفز السهم على أثر ذلك بنسبة 33% في مطلع تداولات وول ستريت.



منطقة تصحيح



وفي وقت سابق من اليوم (الإثنين) ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بقوة في تعاملات ما قبل الافتتاح، مع انطلاق أسبوع تداول مختصر في «وول ستريت»، وذلك بعد أن أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة جلسة (الجمعة) الماضية في منطقة التصحيح وسط موجة بيع حادة قادتها أسهم التكنولوجيا. وتأتي ارتفاعات اليوم في وول ستريت بعدما صدمت بموجة بيعية حادة بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما أدى مزيج مقلق من المخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي ومسار أسعار الفائدة الأمريكية إلى إطلاق موجة تخارج واسعة شملت الأسهم والمعادن وحتى الذهب.



تسارع البيع



وبدأت المخاوف من تشكل فقاعة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالظهور منذ منتصف العام، لكن عمليات البيع تسارعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعدما اتضح أن الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد تحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبإغلاق آخر التداولات تبخرت نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية منذ بلوغها ذروتها في أغسطس الماضي، فيما سجلت سوق الأسهم في تايوان بنهاية الأسبوع السابق هبوطاً بنسبة 17%، وهو الأكبر منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.