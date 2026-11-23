كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدثه إلى جنسن هوانغ، أخيراً، قبل إعلان مجلس إدارة «إنفيديا» إعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي، مؤكداً أن «هوانغ» لم يرتكب أي خطأ، وأن المجلس تصرف بمسؤولية.

ضمانات للمخاطر

وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي إن بي سي»، اليوم (الإثنين):«إن مجلس إدارة»إنفيديا«طلب ضمانات بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي الأمريكي قبل اتخاذ قرار إعادة»هوانغ".

وأقر ترمب بأن تراجع الأسهم الأمريكية على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي، عقب استقالة «هوانغ»، ربما حفز قراره بالضغط من أجل إعادته، لكنه شدد على أن التأثير طويل الأجل كان العامل الأكثر أهمية.

الحكومة تملك التفاصيل

وأضاف:«إن الإدارة الأمريكية قدمت للمجلس تطمينات استناداً إلى المعلومات المتاحة لديها، مشيراً إلى امتلاك الحكومة معرفة واسعة بالتفاصيل المتعلقة بالقضية».

وأعرب عن سعادته بقرار إعادة «هوانغ»، مشيداً بشجاعة مجلس الإدارة في اتخاذ القرار، بعدما عانت «إنفيديا» ومجلس إدارتها بشدة على مدار أسبوعين.