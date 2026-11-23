أعلنت هيئة تنظيم المعادن الإستراتيجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، أن البلاد قررت تعليق صادرات الكوبالت اعتباراً من 30 نوفمبر الجاري، وحتى إشعار آخر، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة منتجة للكوبالت في العالم إلى معالجة مشكلة فائض الإمدادات وانخفاض الأسعار وارتفاع المخزونات.



معالجة الخلل



وأوضحت الهيئة في بيان أن التعليق سيشمل جميع كميات الكوبالت المنتجة في الكونغو، من المناجم الصناعية الكبيرة أو التعدين صغير النطاق، وسيظل سارياً حتى تقوم الهيئة بإلغائه رسمياً. وذكرت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة الخلل المستمر في سوق الكوبالت في ظل ضعف الطلب وارتفاع المخزونات وفائض الإمدادات. وأفادت الهيئة التنظيمية أنها ستراجع هذا الإجراء بعد أربعة أشهر من دخوله حيز التنفيذ، لكنها شددت على أن التقييم لن يؤدي تلقائياً إلى استئناف الصادرات. وأشارت إلى أن أي استئناف للصادرات سيتطلب قراراً منفصلاً يحدد كميات الصادرات وتوزيع الحصص والشروط المطبقة.



فرض قيود



وهذه هي المرة الثانية منذ أبريل 2025 التي توقف فيها الكونغو صادرات الكوبالت، في محاولة لدعم الأسعار عن طريق فرض قيود على الإمدادات إلى السوق العالمية. وتعرضت أسعار الكوبالت لضغوط متجددة هذا العام بعد انتعاش قصير من أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ أضافت الصادرات التي تم الإفراج عنها بموجب نظام الحصص في الكونغو مزيداً من الإمدادات إلى سوق تعاني بالفعل من ضعف الطلب على البطاريات والفائض المستمر.