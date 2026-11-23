أعلنت شركة «إنفيديا» إعادة تعيين «جنسن هوانغ» رئيساً تنفيذياً للشركة وعضواً بمجلس إدارتها، بأثر فوري، بعد تصويت المجلس بالإجماع لصالح عودته، عقب مشاورات شملت مسؤولين كباراً بالحكومة الأمريكية.



اقتناع بالصراحة



وأوضحت «إنفيديا» في بيان اليوم (الإثنين)، أن مجلس الإدارة عقد سلسلة اجتماعات مع «هوانغ»، خلص بعدها إلى اقتناعه بصراحته وقدرته على قيادة الشركة، مؤكداً أن عودته لا تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، استناداً إلى مشاورات حكومية. وأكدت «إنفيديا» استمرار التحقيق الذي تجريه لجنة مستقلة من مجلس الإدارة بشأن تقارير أفادت باستهداف «هوانغ» من جانب جهة استخبارات أجنبية، مشيرة إلى تعاونه الكامل مع التحقيق.



الشخص المناسب



وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز: «إن»هوانغ«هو الشخص المناسب لقيادة»إنفيديا«، مشيراً إلى ثقته في قدرته على استئناف مهامه، مع استمرار»جونز«في رئاسة المجلس. وأعرب»هوانغ«عن امتنانه لقرار إعادته، مؤكداً التزامه المتجدد بقيادة»إنفيديا«، موجهاً الشكر إلى مجلس الإدارة و»كوليت كريس"، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً، وستواصل مهامها مديرةً مالية للشركة.