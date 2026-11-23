كشفت وزارة التجارة أن نظام حماية المستهلك منح المستهلك أحقية الشراء بالسعر الأقل عن اختلاف سعر المنتج على الرف عن سعر صندوق المحاسبة، مالم يثبت المتجر أن الاختلاف ناتج عن خطأ غير معتمد.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأسعار المعلنة شاملة للضرائب والرسوم، مع حظر عرض أسعار مختلفة للمنتجات المتماثلة داخل المحل التجاري نفسه.

وأكدت أن المنتجات المشتراة خلال مواسم التخفيضات والعروض الترويجية تخضع لأحكام الضمان والاسترجاع والاستبدال، ولا يجوز حرمان المستهلك من أي حق مقرر له نظاماً لمجرد شرائه المنتج بسعر مخفض.

وحظرت إرسال الإعلانات المباشرة إلى هاتف المستهلك أو بريده الإلكتروني دون موافقته الصريحة، مع إلزام المنشآت بتوفير وسيلة واضحة ومجانية لإلغاء الاشتراك في الرسائل الإعلانية في أي وقت.