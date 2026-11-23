حملة تفاعلية على كورنيش جدة تجمع بين التسوق والترفيه، مع تحدٍّ لتحريك حقيبة تسوق عملاقة والفوز بخصومات إضافية تصل إلى جانب عروض تبلغ 80%

تحوّلت حملة «تخفيضات نوفمبر الكبرى» من ستايلي إلى احتفالية جمعت بين التسوق والترفيه والتحديات الممتعة على كورنيش جدة، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر. وجاءت الفعالية بعد رحلة لافتة لحقيبة تسوق عملاقة تحمل شعار ستايلي، انطلقت من الرياض على متن شاحنة صُممت خصيصاً لهذه المناسبة، مروراً ببوليفارد سيتي ومركز المملكة ومركز الملك عبدالله المالي، وصولاً إلى كورنيش جدة، حيث استقرت الحقيبة في قلب منطقة الألعاب والترفيه «فن زون». وهناك، شارك الزوار في تحدٍّ لاختبار قوتهم عبر محاولة تحريك الحقيبة العملاقة للحصول على خصومات أكبر.

وقدّمت ستايلي خلال الحملة أقل أسعارها على مدار العام، مع تخفيضات وصلت إلى 80%. كما أتيحت للزوار فرصة الحصول على حقائب قماشية مجانية وتزيينها بقطع ملونة ورسومات من اختيارهم، في تجربة جمعت بين متعة التسوق والتعبير عن الذوق الشخصي.

وامتدت أجواء الحملة إلى شوارع المملكة وأماكنها العامة، حيث ظهرت شخصيات بأحجام عملاقة ومنتجات ضخمة من ستايلي في مشاهد غير مألوفة، أضفت لمسة من الخيال والمرح على الحياة اليومية، وعكست الطابع المبتكر للحملة.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من أبرز الأسماء المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، من بينها عارضة الأزياء والمؤثرة السعودية «مودل روز»، والثنائي الشهير «سعودي ريبورترز»، الذين قدّموا سلسلة من مقاطع الفيديو الترفيهية المصممة خصيصاً للجمهور السعودي. وجسّدت هذه المقاطع فكرة الحملة القائمة على الأحجام العملاقة بأسلوب طريف، جذب اهتمام الجمهور وشجّعه على متابعة الفعاليات واكتشاف العروض.

وأتاحت «تخفيضات نوفمبر الكبرى» للمتسوقين فرصة تجديد خزانة الملابس، واكتشاف منتجات الجمال والعناية الشخصية، والتسوق للاحتياجات اليومية بأسعار تنافسية. وشملت العروض الأزياء والمنتجات الرياضية ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل والصحة والعافية، مع خيارات متنوعة للنساء والرجال والأطفال والرضّع، ومنتجات تحمل توقيع مئات العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتضم محفظة ستايلي مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من بينها أديداس، ونيو بالانس، وبوما، وجاك آند جونز، وغانت، وبيفرلي هيلز بولو كلوب، إلى جانب ماك، ولوريال، وتيرتير، وبيوتي أوف جوسون. كما تشمل علامات إقليمية مثل ماكس وبيبي شوب وهوم بوكس، وعلامات محلية منها ستايلي، وتيك تو، وأميرة، وإكسا، وحوراء، ورينا.

وتواصل المنصة توسيع خياراتها بإضافة علامات هندية مثل سولد ستور، وذا إنديان غاراج كو، وكامبوس سوترا، وعلامات تركية منها ديفاكتو وكوتون، إلى جانب منتجات الصحة والعافية، بما فيها علامة أوبتيموم نيوتريشن المتخصصة في المكملات الغذائية والتغذية الرياضية.

ومع ما جمعته حملة «تخفيضات نوفمبر الكبرى» من عروض ومشاركات لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي وتجارب ترفيهية مبتكرة، تواصل ستايلي تقديم مفهوم مختلف للتسوق يجمع بين المتعة والتوفير. ويمكن للمتسوقين الاطلاع على أحدث التشكيلات والاستفادة من العروض عبر الموقع الإلكتروني www.stylishop.com