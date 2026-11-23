علمت «عكاظ» أن نظام حماية المستهلك حظر على المنشآت التجارية استخدام التقييمات الوهمية أو تقديم تعليقات وآراء زائفة بشأن المنتجات والخدمات، أو تحريف تقييمات المستهلكين بهدف التأثير في قرارات الشراء، كما منع تكليف أطراف أخرى بتنفيذ هذه الممارسات، في خطوة تستهدف تعزيز مصداقية التقييمات الإلكترونية وحماية المتسوقين من أساليب الترويج المضللة.

وشملت الممارسات المحظورة تحميل المستهلك رسوماً إضافية عند استخدام وسيلة دفع معينة، أو مطالبته بمبالغ وتكاليف لم يُنص عليها بوضوح في العقد، أو لم تُحدد آلية احتسابها، بما يعزز شفافية الأسعار ويمنع تحميل المشترين التزامات مالية غير معلنة عند إتمام عمليات الشراء.

ومنع النظام التمييز دون مبرر مقبول بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية، إضافة إلى حظر الامتناع عن التعامل مع المستهلك دون سبب مشروع، أو استخدام لغة مسيئة أو سلوك تعسفي تجاهه، بما يكفل معاملة عادلة للمستهلكين عند الحصول على المنتجات والخدمات.

منتجات دون طلب

وحظر النظام إلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل مقابل منتجات أو خدمات لم يطلبها، أو تحميله تكاليف إعادتها أو الاحتفاظ بها، كما منع استغلال جهل المستهلك أو ظروفه الشخصية للتأثير في قراراته الشرائية، أو دفعه إلى التعاقد على منتجات وخدمات لا يحتاج إليها.

وامتدت المحظورات إلى فرض شروط تعاقدية مجحفة أو غير متوازنة تخل بحقوق المستهلك، أو استخدام ممارسات تجارية تستغل ضعف معرفته بالمنتجات والخدمات، بما يحد من قدرة المنشآت على استغلال تفاوت المعلومات بينها وبين العملاء.