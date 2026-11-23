أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات شكّلت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) رسّخ مكانته منصة إقليمية ودولية رائدة تجمع قادة الصناعة وصنّاع السياسات والخبراء لاستشراف مستقبل قطاع البتروكيماويات والكيماويات.

البديوي خلال إلقائه كلمته في افتتاح مؤتمر جيبكا. (واس)



تدابير تعويضية ووقائية



وأوضح خلال كلمته في افتتاح أعمال مؤتمر «جيبكا»، تحت شعار «الإصرار الهادف، نحو مستقبل مستدام»، اليوم، في دبي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تواصل جهودها لدعم المصالح التجارية والصناعية لدول المجلس، وفقاً لقواعد التجارة الدولية ومن خلال إطار المعالجات التجارية لدول المجلس، وذلك عبر التصدي للممارسات والتدابير التجارية غير العادلة التي قد تؤثر على الصادرات الخليجية، ومن خلال تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، والجهود المبذولة للدفاع عن مصالح دول المجلس في التحقيقات والتدابير التجارية في الأسواق الدولية، وأسهم مجلس التعاون في الحفاظ على نفاذ صادرات المنتجات الخاضعة لتلك التحقيقات إلى الأسواق، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 14 مليار ريال.



3 أولويات رئيسة



وبيّن البديوي ثلاث أولويات رئيسة لمستقبل صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخليجية استكمالاً لهذه الجهود، أولها تعزيز الابتكار وتطوير منتجات بتروكيماوية وكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى، وثانيها تعميق التكامل الصناعي الخليجي لبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر مرونة، وثالثها توطيد الشراكات الدولية وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق.