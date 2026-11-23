سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة موجة سحوبات قوية خلال الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على العملة المشفرة التي تمر بإحدى أسوأ فترات أدائها منذ سنوات.



وأظهرت بيانات جمعتها «بلومبيرغ» أن الصناديق الـ12 المدرجة في السوق الأمريكية تعرضت لصافي سحوبات بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزوح أسبوعي للأموال منذ يونيو الماضي، ورابع أسبوع متتالٍ من التخارجات.



سلسلة خسائر



ومددت بيتكوين سلسلة خسائرها الأسبوعية إلى سبعة أسابيع متتالية، في أطول موجة تراجع منذ انهيار منظومة «تيرا-لونا» عام 2022، بعدما هبطت إلى 55,254 دولاراً (السبت)، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024، قبل أن تستقر فوق 61 ألف دولار خلال تعاملات آسيا صباح (الإثنين).



ضغوط واختراق



وجاءت الضغوط على العملة المشفرة مدفوعة بعدة عوامل، في مقدمتها اختراق بقيمة 6 مليارات دولار تعرضت له منصة «باينانس» في نهاية أكتوبر، ما أثار قلق المستثمرين في سوق الأصول الرقمية. كما زادت توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تراجع الزخم في رهانات الذكاء الاصطناعي، من الضغوط على الأصول عالية المخاطر. وأثار استمرار السحوبات من صناديق البيتكوين المتداولة مخاوف بشأن هشاشة السوق، إذ مثلت هذه الصناديق أحد أبرز مصادر الطلب على العملة منذ إطلاقها في الولايات المتحدة خلال عام 2024. ومنذ بداية العام، سحب المستثمرون أكثر من 3.7 مليار دولار من تلك الصناديق.