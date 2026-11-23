زادت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، بنحو 6 % وسط مخاوف نقص إمدادات الغاز مع تراجع درجات الحرارة المتوقعة بصورة حادة واستمرار موجة البرد في شمال غرب القارة حتى أوائل ديسمبر القادم.

زيادة الطلب

وتشير بيانات شركات متخصصة إلى أن درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا قد تقل بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية عن متوسط الثلاثين عاماً خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة.

ضغوط الأسواق

وعلى صعيد الإمدادات، لا تزال أسواق الغاز تواجه ضغوطاً، إذ تستمر الأعطال في بعض منشآت النرويج، أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، ما يحد من التدفقات إلى القارة العجوز، بجانب استمرار استهداف السفن في مضيق هرمز. وقالت محللة الأسواق فلورنس شميت لوكالة «بلومبيرغ»: إن الطلب الأوروبي بدأ يرتفع بشكل طفيف مع برودة الطقس، بالتزامن مع استمرار الطلب القوي على الشحنات في جنوب شرق آسيا.