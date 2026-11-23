صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1% وتجاوز مستوى 10,054 نقطة، وتجاوزت قيمة التداولات 205.37 مليون دولار (770.15 مليون ريال) عبر تداول نحو 59.97 مليون سهم في أول 32 دقيقة من جلسة اليوم.



الأكثر ارتفاعاً



وارتفعت أسهم 230 شركة، وتراجعت أسهم 32 شركة من إجمالي 273 شركة مدرجة، وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.45 تريليون دولار (9.19 تريليون ريال). وضمت قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً أسهم حديد وطني، وملاذ للتأمين، ودرب السعودية، والخليجية العامة، ومدينة المعرفة، بارتفاعات تراوحت بين 3.96% و9.5%. أما أبرز الأسهم المنخفضة اليوم فهي جرير للتسويق، والفخارية، وطباعة وتغليف، والصناعات الكهربائية، وأسمنت الجوف، بتراجعات تراوحت بين 1.22% و3.75%.



استقرار القيمة السوقية



وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق على انخفاض بنسبة 1.95% في جلسة أمس، عند مستوى 9960.44 نقطة، وسط ضغوط بيعية واسعة طالت غالبية الأسهم المدرجة في السوق. وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها نحو 639 مليون دولار (2.4 مليار ريال)، عبر تداول أكثر من 149 مليون سهم، فيما استقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند نحو 2.48 تريليون دولار (9.31 تريليون ريال).