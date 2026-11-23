أعلنت جينيسيس محمد يوسف ناغي للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات جينيسيس في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، عن وصول تشكيلة طرازات 2027 المرتقبة. وتجمع التشكيلة الجديدة بين رؤية متجددة للفخامة، وحرفية متقنة، وتقنيات الجيل الجديد، لترسي معياراً جديداً للتنقل الفاخر في المملكة.

تقدم تشكيلة 2027 تطوراً في فلسفة "الأناقة الرياضية"، التي تميز تصاميم جينيسيس، وتضم مجموعة متنوعة من سيارات السيدان الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتشمل التشكيلة طراز السيدان الأنيق G80وطراز G90 الذي يتصدر الفئة، إلى جانب طراز GV70متعددة الاستخدامات، وطراز GV80بحضوره اللافت، وطرازGV80Coupe بتصميمه الجريء.

تُجسد تشكيلة 2027 أحدث تعبير عن فلسفة "جينيسيس" التي تركز عالمياً على أربع ركائز أساسية هي الابتكار المدروس، والأداء المتقن، والأناقة الرياضية، وتجربة عملاء خالية من التوتر. وانطلاقاً من هذه الركائز، تواصل جينيسيس تقديم تجارب سلسة ومدروسة تتجاوز لحظات القيادة.

قال إحسان شيشتي، المدير العام لعلامة "جينيسيس" لدى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات المنطقة الغربية "يُمثّل وصول تشكيلة جينيسيس 2027 محطة مهمة لنا".

وأضاف "مع تطور تطلعات عملاء السيارات الفاخرة، نواصل التزامنا بتقديم تجربة استثنائية تتجاوز لحظات القيادة. ومن خلال الجمع بين الأناقة الرياضية والابتكار المدروس وضيافتنا الكورية المميزة، نسعى إلى تعزيز مكانة جينيسيس في قطاع السيارات الفاخرة".

واحتفاءً بوصول التشكيلة الجديدة، أطلقت جينيسيس - محمد يوسف ناغي للسياراتحملة نهاية العام، التي تقدم مجموعة متكاملة من مزايا الحصرية على طرازات جينيسيس 2027 لتمنح العملاء قيمة على المدى الطويل وراحة بال وتجربة امتلاك سلسة. وتشمل المزايا مايلي:

• 5 سنوات صيانة أو 100,000 كيلومتر، أيهما أسبق.

• 5 سنوات ضمان مصنعي غير محدودة الكيلومترات.

• 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

تعكس هذه المزايا التزام جينيسيس بتقديم ضيافة استثنائية وتجربة تملك مريحة، لترافق فخامة العلامة عملاءها في كل مرحلة.

تخضع مزايا الحملة للشروط والأحكام المعمول بها.

تدعو جينيسيس العملاء وعشاق السيارات الى زيارة معارض محمد يوسف ناغي للسيارات في جدة أوتو مول للتعرف على طرازات جينيسيس 2027 عن قرب وتجربة قيادتها.