تجمع المذكرة بين قدرة المملكة على الوصول إلى المجتمعات عبر جهودها الإنسانية وخبرة سانوفي في اللقاحات، وتبحث سبل الاستفادة من القدرات الصحية التي طوّرتها المملكة للمساعدة في حماية المجتمعات المحتاجة.

• ستعمل سانوفي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معاً على تحديد سبل تحسين الوصول إلى اللقاحات الأساسية في البلدان التي تعاني من محدودية خدمات التحصين أو تواجه تحديات إنسانية وتحديات في مجال الصحة العامة.



• يستند التعاون إلى خبرة المركز في تقديم المساعدات الإنسانية وخبرة سانوفي في اللقاحات والوقاية من الأمراض المعدية.



• تحدد المذكرة تبادل المعرفة وبناء القدرات والتصنيع المحلي للقاحات والمستحضرات الصيدلانية بوصفها مجالات ذات أولوية لدعم الدور المتنامي للمملكة في الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.



• سيتولى فريق عمل مشترك تقييم المبادرات المحتملة ووضع خطة تحدد السبل التي يمكن للجهتين اتباعها للمضي قدماً في تنفيذها.



وقّعت سانوفي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون لبحث سبل توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات الأساسية ودعم الوقاية من الأمراض المعدية في السياقات الإنسانية. وتجمع المذكرة بين خبرة المركز في العمل الإنساني وخبرة سانوفي في اللقاحات، فيما يركز المجال الثاني للتعاون على كيفية توظيف القدرات الصحية التي طُوّرت في المملكة لدعم الجهود الإنسانية والأمن الصحي خارجها.

تحدد المذكرة مجالين للتعاون، هما تحسين الوصول إلى اللقاحات الأساسية في السياقات الإنسانية، والبناء على القدرات التي طُوّرت في المملكة لدعم الأمن الصحي العالمي. وسيراجع فريق عمل مشترك المبادرات المقترحة في كل مجال، ويقدم توصيات بشأن سبل المضي قدماً فيها.

تحسين الوصول إلى اللقاحات الأساسية في السياقات الإنسانية

ستبحث الجهتان كيف يمكن لخبرة سانوفي في اللقاحات أن تدعم عمل المركز في البلدان التي تكون فيها خدمات التحصين الروتيني محدودة أو تتعطل فيها سبل الحصول على الرعاية بسبب حالات الطوارئ الإنسانية. وستدرسان أيضاً مبادرات في مجال الصحة العامة تسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية. وسيُقدَّم أي دعم مستقبلي باللقاحات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجهة الرسمية المعنية بالعمل الإنساني في المملكة، ومن خلال برامجه القائمة مع شركاء موثوقين على أرض الميدان، بما يساعد على إيصال الدعم إلى المجتمعات الأشد حاجة إليه. ويدعم هذا المجال من التعاون أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والجهود الأوسع لتعزيز الأمن الصحي.

البناء على القدرات السعودية لدعم الأمن الصحي العالمي

تحدد المذكرة السبل التي يمكن للجهتين من خلالها دعم دور المملكة في الأمن الصحي الإقليمي والعالمي عبر تبادل المعرفة وبناء القدرات. وتشمل أيضاً مبادرات تدعم التصنيع المحلي للقاحات وغيرها من المستحضرات الصيدلانية، بالاستفادة من عمل سانوفي مع شركائها السعوديين، ومن بينهم «لايفيرا». وستبحث الجهتان كيف يمكن للقدرات التي طُوّرت في المملكة أن تدعم العمل الإنساني خارجها وتسهم في تعزيز النظم الصحية في البلدان محدودة الموارد، بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030.

باتيست دي كلارنس

المدير العام للقاحات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، سانوفي

"في سانوفي، نضع حماية الناس من الأمراض التي يمكن الوقاية منها في صميم عملنا. ومن خلال هذه المذكرة، نتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لبناء مستقبل الدعم الصحي الإنساني انطلاقاً من المملكة، ونجمع بين خبرتنا في اللقاحات التي تحدث فرقاً في حياة الناس والوقاية من الأمراض المعدية، وبرامج مؤسسة سانوفي للتبرع بالمستحضرات الطبية وآلياتها للاستجابة لحالات الطوارئ، للوصول إلى المجتمعات الأشد حاجة إلى هذا الدعم. ونفتخر بالعمل إلى جانب المركز لنساهم معاً في حماية مزيد من الناس أينما كانوا."

الأستاذ الدكتور زياد بن أحمد ميمش

المستشار الأول ومدير إدارة البحوث والدراسات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

"الشراكة أساس عمل المركز. ونعمل مع البلدان التي نخدمها، والمنظمات الدولية، وكل من يشاركنا الالتزام بمساعدة المحتاجين، ويتحقق الأثر المستدام من خلال تعزيز القدرات الصحية المحلية، حتى تتمكن المجتمعات من حماية نفسها بعد انقضاء حالة الطوارئ بوقت طويل. وتعكس هذه المذكرة مع سانوفي هذا النهج، ونتطلع من خلال تعاوننا إلى بحث سبل دعم برامج التحصين وتيسير الحصول على اللقاحات الأساسية في حالات الطوارئ الإنسانية."

باتريك ميزوناف

سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية

"تمثل الرعاية الصحية أولوية في الشراكة الإستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وخلال زيارة الدولة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا في أغسطس 2026، وقّع بلدانا مذكرة لتعميق التعاون في مجالَي الصحة العامة والأمن الصحي. ونفخر بأن تضع سانوفي، وهي شركة فرنسية تعمل في قطاع الرعاية الصحية، خبرتها في خدمة العمل الإنساني للمملكة. وانطلاقاً من التزامهما المشترك بالتضامن، تستطيع فرنسا والمملكة العربية السعودية، من خلال شراكات كهذه، توفير الحماية والرعاية للمجتمعات الأشد حاجة إليهما."

نبذة عن شركة "سانوفي":

سانوفي هي شركة عالمية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، مدفوعة بالبحث والتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تلتزم بتحسين حياة الناس وتحقيق نمو مستدام. ومن خلال فهمنا العميق لجهاز المناعة، نبتكر أدوية ولقاحات تحدث فرقاً في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم، مع وضع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في صميم طموحاتنا.

شركة سانوفي المدرجة في بورصة "يورونيكس" تحت الرمز (SAN) وبورصة ناسداك تحت الرمز (SNY).

نبذة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تأسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مايو 2015 برعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ليكون مركزاً إنسانياً رائداً يهدف إلى تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان حول العالم، يعكس المركز الدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية.