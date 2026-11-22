حذر بنك «غولدمان ساكس» من موجة بيع جديدة قد تضرب الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع القادم، بعدما ارتفع مؤشر الخوف لدى البنك إلى 9 نقاط من أصل 10، بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي شهدته وول ستريت في تعاملات أخيراً.



تصاعد مخاوف التقييمات



وتوقع البنك أن تتراوح مبيعات صناديق التداول بين 28.6 مليار دولار في حال ارتفاع الأسواق و80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع، فيما قد تبلغ 65.8 مليار دولار في حال استقرار الأسهم. وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وجدوى استثماراتها الضخمة، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما فشل الاكتتاب التاريخي لشركة أنثروبيك في إعادة الزخم إلى الأسواق الأمريكية.



أعنف جلسات البيع



وكانت وول ستريت قد شهدت أخيراً، واحدة من أعنف جلسات البيع خلال العام الحالي. فقد هوى مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 5%، ليمحو مكاسبه منذ بداية العام ويتحول إلى الخسارة بنسبة 2.7% منذ بداية 2026. وتراجع مؤشر S&P 500 بـ 3.7%، فيما فقد داو جونز نحو 950 نقطة، ليدخل المؤشران منطقة التصحيح بعد تراجعهما بأكثر من 10% عن قمتيهما الأخيرتين. أما مؤشر ناسداك 100، فتراجع بـ 5.6%، ودخل خلال الجلسة منطقة السوق الهابطة، بعدما بلغت خسائره نحو 20% من قمته الأخيرة.



ضغوط الذكاء الاصطناعي



وجاءت الضغوط من أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث تراجع سهم أنثروبيك بنسبة 8.5%، بعد قفزته البالغة 17% في أول جلسة تداول للسهم. وامتدت موجة البيع إلى شركات أشباه الموصلات، مع هبوط سهم إنفيديا بنحو 14%، وAMD بأكثر من 13%، ومايكرون بنحو 14%. وبذلك، فشل اكتتاب أنثروبيك ونتائج إنفيديا في وقف موجة البيع، مع تحول اهتمام المستثمرين من فرص النمو في الذكاء الاصطناعي إلى مخاطر التقييمات المرتفعة وحجم الاستثمارات المطلوبة.