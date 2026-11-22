أكد صندوق النقد الدولي تفاوت آثار صدمات الإمداد العالمية على التضخم عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأوضح الصندوق في تقريره أنه بوجه عام، يبدو تأثير الصدمات على التضخم محدوداً في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والقوقاز وآسيا الوسطى، في حين تتعرض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لضغوط أكثر حدة واستمراراً. وبين أن البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، تعد أكثر عرضة لمخاطر تضخم أسعار الغذاء تحديداً.



صدمة كبيرة



وذكر أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت صدمة كبيرة عبر اقتصادات المنطقة، ولكن تأثيرها جاء متبايناً بين البلدان. فقد شهدت البلدان المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من الحرب تعطل عمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة، في حين نجح الكثير من البلدان المستوردة للنفط في الصمود نسبياً بفضل الطلب المحلي، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والدعم من السياسات.



تقييم التداعيات



وتضمن التقرير تقييماً لتداعيات هذه التطورات على النمو الاقتصادي، والتضخم، والأرصدة المالية والخارجية، والاستقرار الاقتصادي الكلي. وإلى جانب الآفاق الاقتصادية. وبحث التقرير دور أطر السياسات والخصائص الهيكلية في انتقال آثار صدمات الإمداد العالمية إلى التضخم، وإلى أي مدى يمكن لتنويع التجارة تعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو على المدى الطويل. وناقش السياسات ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تحسين أطر السياسات وتنويع التجارة، وتهيئة الاقتصادات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.