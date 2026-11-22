ارتفعت عملة «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 8% خلال تعاملات أمس (السبت)، لتلامس مستوى 60 ألف دولار، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، وسط تقلبات حادة تشهدها أسواق الأصول عالية المخاطر.



وسجلت العملة المشفرة نحو 59,952 دولاراً، بعدما تجاوزت مؤقتاً حاجز 60 ألف دولار، فيما جرى تداولها اليوم (الأحد) قرب 59,193 دولاراً، بارتفاع يتجاوز 5% خلال 24 ساعة، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».



وكانت «بيتكوين» قد تراجعت إلى 55,251 دولاراً خلال تعاملات السبت، مسجلة أدنى مستوى في عامين، بعدما كسرت حاجز 57,742 دولاراً الجمعة، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.



وجاءت الضغوط على العملات المشفرة بالتزامن مع تصاعد مخاوف المستثمرين من المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والشكوك بشأن عوائد الإنفاق الضخم على بنيته التحتية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاطر التنظيمية.



وزادت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من الضغوط على السوق، في وقت أصبحت فيه «بيتكوين» أكثر ارتباطاً بتحركات الأسهم الأمريكية، التي سجلت الجمعة إحدى أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل 2025.