87 % من المتسوقين في المملكة أكثر إقبالاً على مواسم التخفيضات والعروض الترويجية هذا العام، وأمازون السعودية تقدم ملايين العروض من 19 حتى 30 نوفمبر عبر www.amazon.sa/whitefriday، تشمل الإلكترونيات والأزياء والجمال والمستلزمات اليومية والمنزلية وغيرها، مع خيارات التوصيل السريع في اليوم نفسه أو اليوم التالي على المنتجات المشمولة بالخدمة.

تخفيضات على أشهر العلامات التجارية العالمية، من سامسونج وإل جي وأنكر في الإلكترونيات، إلى ديور وشانيل وبيوتي أوف جوسون في مستحضرات التجميل، وجي دبليو بي وغيس ونيو بالانس في الأزياء، وليفويت وروبوروك وسيج في المنتجات المنزلية.

فرص إضافية للتوفير تشمل خصومات مصرفية فورية وخيارات التقسيط دون فوائد عبر تابي وتمارا، إلى جانب خطط التقسيط المصرفية بفائدة 0%، ومزايا حصرية لأعضاء «برايم» تشمل توفيراً إضافياً وخيارات التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المشمولة.



أعلنت أمازون السعودية انطلاق موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء»، الذي يستمر لمدة 12 يوماً، من الساعة 12:01 صباحاً يوم 19 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2026، عبر موقع www.amazon.sa/whitefriday، مقدمةً ملايين العروض على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بمشاركة مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويأتي موسم «الجمعة البيضاء» هذا العام في ظل تنامي اهتمام المستهلكين في المملكة بالتخفيضات والعروض الترويجية، إذ أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «هاريس إكس» (HarrisX) بتكليف من أمازون أن 87% من المتسوقين في السعودية أصبحوا أكثر حرصاً على الاستفادة من مواسم التخفيضات والعروض الترويجية مقارنة بالعام الماضي. وتتيح أمازون السعودية لعملائها خلال الموسم خيارات واسعة للتسوق والتوفير، تجمع بين الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات ومرونة الدفع، إلى جانب خدمات التوصيل السريع. كما يحظى أعضاء «برايم» بفرص إضافية للتوفير وخيارات التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المشمولة بالخدمة.

وقال عبدو شلالا، المدير العام لأمازون السعودية: «نضع عملاءنا في صميم كل ما نقوم به، ونعمل باستمرار على توفير أسعار تنافسية وتشكيلة واسعة من المنتجات تلبي احتياجاتهم على مدار العام، وليس خلال مواسم التخفيضات فحسب. ونشهد اليوم تطوراً ملحوظاً في سلوك المتسوقين في المملكة، حيث أظهرت الدراسة أن 84% منهم يتسوقون عبر الإنترنت بوتيرة أعلى، فيما يقضي 81% وقتاً أطول في مراجعة تقييمات المنتجات والاطلاع على تفاصيلها مقارنة بالعام الماضي. ومن هذا المنطلق، نحرص خلال موسم الجمعة البيضاء على تقديم عروض مميزة على العلامات التجارية المفضلة لدى عملائنا، مع إتاحة المزيد من فرص التوفير. كما يستفيد أعضاء برايم من مزايا إضافية خلال الموسم، إلى جانب خدمات التوصيل السريع والمجاني على مدار العام».

ملايين العروض على مختلف فئات المنتجات

تقدم أمازون السعودية خلال موسم «الجمعة البيضاء» ملايين العروض التي تشمل المستلزمات اليومية والمواد الغذائية والإلكترونيات ومنتجات التجميل والعناية الشخصية والأزياء والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ والألعاب والمعدات الرياضية وأجهزة أمازون، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الرائجة عبر «أمازون بازار».

المستلزمات اليومية والمواد الغذائية: تخفيضات تصل إلى 30% على مجموعة واسعة من المنتجات التي يحتاجها العملاء يومياً، تشمل القهوة وحبوب الإفطار والمشروبات والفيتامينات والمكملات الغذائية وأجهزة العناية الشخصية ومراقبة الصحة ومنتجات العناية بالفم ومنظفات الغسيل. وتضم العروض علامات تجارية مثل لافاتزا، ونسكافيه، وستاربكس، وبيبسي، وجرين فارمز، والمها، وأبلايد نيوتريشن، ولايف إكستنشن، وناو، وكولجيت، وأورال-بي، وأومرون، ويوفي، وتايد.

الإلكترونيات والألعاب: تخفيضات تصل إلى 35% على أجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر وسماعات الرأس ومكبرات الصوت وأجهزة العرض وبنوك الطاقة والشواحن والكاميرات وملحقات الألعاب الإلكترونية. وتشمل العروض منتجات من سامسونج، وإل جي، وسوني، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وهونر، وهواوي، وشاومي، وأسوس، وكانون، ودي جي آي، ولوجيتك، وأنكر، ويوغرين، وساوندكور، وشوكز، وبينكيو، ويوفي سيكيوريتي. كما تقدم أمازون تخفيضات تصل إلى 50% على أجهزتها، بما فيها «رينغ» (Ring)، و«إيكو» (Echo)، و«كيندل» (Kindle).

التجميل والعناية الشخصية: تخفيضات تصل إلى 30% على العطور ومنتجات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل، من علامات تجارية تشمل توم فورد، وجيفنشي، وإيف سان لوران، وأرماني بيوتي، وفيرساتشي، والعربية للعود، وعبدالصمد القرشي، والرصاصي، ولطافة، ويوسيرين، وسيتافيل، ونيفيا، وفيليبس، ودايسون، وكيراستاز، وبيوتي أوف جوسون، وميديكيوب، ونيكس بروفيشنال ميكاب، وميبيلين، ولوريال باريس، وجي كي هير.

ويشهد موسم «الجمعة البيضاء» هذا العام تعاوناً خاصاً مع الفنانة السعودية راما تركي (@ramaturkistudio)، التي صممت صندوق تجميل حصرياً بإصدار محدود، يحصل عليه العملاء عند شراء منتجات تجميل فاخرة بقيمة 150 ريالاً أو أكثر عبر أمازون السعودية. ويضم الصندوق أكثر من 12 منتجاً مصغراً وعينة من علامات تجارية تشمل لوكسيتان، وهوغو بوس، وسيرافي، وبيوديرما. تطبق الشروط والأحكام.

الأزياء والإكسسوارات: تخفيضات تصل إلى 35% على الحقائب والساعات والمجوهرات والنظارات الشمسية والأحذية والملابس الرياضية والأزياء وحقائب السفر، بما يتيح للعملاء تجديد إطلالاتهم والاستعداد لموسم الشتاء. وتشمل العروض علامات تجارية مثل جي دبليو بي، وغيس، ومايكل كورس، وإمبوريو أرماني، ومارك جاكوبس، وبوس، ولاكوست، وأرماني إكسشينج، وكاريرا، وفوسيل، وسيتيزن، وراي بان، ونيو بالانس، وسكيتشرز، وكروكس، وبوما، وأندر آرمر، وسي آر زد يوغا، وديلسي باريس.

المنزل والمطبخ: تخفيضات تصل إلى 40% على مجموعة متنوعة من الأجهزة والمستلزمات المنزلية، تشمل المكانس الكهربائية الروبوتية وأجهزة تنقية الهواء وترطيبه وآلات تحضير القهوة والمقالي الهوائية والخلاطات والغسالات ومكيفات الهواء، لتلبية احتياجات المنازل خلال موسم الشتاء والتجمعات العائلية. وتشمل العروض منتجات من باناسونيك، وفيليبس، وليفويت، وروبوروك، وإيكوفاكس، ويوفي، وشاومي، وسيج، ومولينكس، ونينجا، وديلونغي، ودايسون، ودريم، وبلاك آند ديكر، وبوش، وكارشر، وتيفال، وبيسيل، وفيليدا، وجيباس، وميديا.

مستلزمات الأطفال والألعاب: تخفيضات تصل إلى 25% على ألعاب التركيب والبناء وعربات الأطفال ومستلزماتهم وأجهزة تحضير طعام الأطفال، من علامات تجارية تشمل ليغو، وجيميك، ومومكوزي، وبيبي بريزا، وميديلا، وبيبي جوي، ووتر وايبس، وبامبرز.

الرياضة واللياقة البدنية: تخفيضات تصل إلى 20% على أجهزة ومعدات التمارين الرياضية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، بما يساعد العملاء على الاستفادة من الأجواء المعتدلة وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المنزل وخارجه. وتشمل العروض علامات تجارية مثل كيرسر فيتنس، وووكنغ باد، وسبارنود فيتنس، وسكاي لاند، وسول، وميراك، وجوروتو، وجي أو إيه تي، وأورا، وووب.

وتشمل تخفيضات «الجمعة البيضاء» أيضاً منتجات من علامات تجارية عالمية تُشحن مباشرة من متاجر أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر «متجر أمازون العالمي» على Amazon.sa، مع توصيل دولي مجاني للطلبات المستوفية للشروط.

كما يقدم «أمازون بازار» تخفيضات تصل إلى 25% على مجموعة من المنتجات الرائجة في الأزياء والمنزل ونمط الحياة، عند شراء 7 قطع أو أكثر باستخدام الرمز الترويجي WFBZ15، عبر amazon.sa/bazaar أو من خلال أيقونة «بازار» في تطبيق أمازون، وذلك طوال فترة تخفيضات «الجمعة البيضاء». تطبق الشروط والأحكام.

مزيد من فرص التوفير وخيارات الدفع المرنة

إلى جانب ملايين العروض المتاحة خلال «الجمعة البيضاء»، توفر أمازون السعودية لعملائها مجموعة من المزايا الإضافية التي تمنحهم فرصاً أكبر للتوفير وتسهل عليهم إتمام مشترياتهم، وتشمل:

• خصومات مصرفية فورية: خصومات إضافية تصل إلى 30% عند استخدام البطاقات الائتمانية من مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول (SAB) على الطلبات المشمولة بالعروض عبر أمازون السعودية. تطبق الشروط والأحكام.

• رصيد ترويجي مع بطاقات الهدايا الإلكترونية: يحصل العملاء على رصيد ترويجي بقيمة 50 ريالاً عند شراء بطاقة هدايا إلكترونية من أمازون السعودية بقيمة 500 ريال أو أكثر، وذلك حتى 30 نوفمبر. تطبق الشروط والأحكام.

• خيارات دفع وتقسيط مرنة: إمكانية تقسيم قيمة المشتريات إلى 4 دفعات دون فوائد عبر «تابي» و«تمارا»، إضافة إلى خطط تقسيط بفائدة 0% من مجموعة من البنوك الشريكة، والمتاحة عند إتمام عملية الشراء. تطبق الشروط والأحكام.

مزايا إضافية لأعضاء «برايم»

يمكن للعملاء في المملكة الاشتراك في «أمازون برايم» عبر www.amazon.sa/prime مقابل 16 ريالاً شهرياً أو 140 ريالاً سنوياً، والاستفادة من مجموعة من المزايا على مدار العام، تشمل التوصيل السريع والمجاني والعروض الحصرية، إلى جانب خدمات «برايم فيديو» و«أمازون لونا».

ويمكن للعملاء الاستعداد لموسم «الجمعة البيضاء» من خلال إعداد قوائم مشترياتهم وإضافة المنتجات المفضلة إلى سلة التسوق عبر تطبيق أمازون أو زيارة www.amazon.sa/whitefriday، للاطلاع على العروض والاستفادة منها خلال الفترة من 19 إلى 30 نوفمبر 2026.

منهجية الدراسة

أجرت شركة «هاريس إكس» (HarrisX) الدراسة عبر الإنترنت خلال الفترة من 7 إلى 19 أكتوبر 2026، بمشاركة متسوقين أجروا عمليات شراء عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة السابقة للاستطلاع. وشملت الدراسة 25 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، حيث شارك 1,011 شخصاً. واختير المشاركون من خلال لوحات استطلاع إلكترونية موثّقة تعتمد على التسجيل الطوعي.