كشفت بيانات نُشرت اليوم، أن واردات الصين من النفط من السعودية زادت 12% على أساس سنوي، وارتفعت لثلاثة أمثال تقريباً من 2.7 مليون طن في سبتمبر إلى 7.88 مليون طن أو 1.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وذلك بحسب ما نُشرت مواقع إخبارية.

10 % زيادة لواردات روسيا

ووفقاً للبيانات، فإن واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، ارتفعت 10% في أكتوبر على أساس سنوي إلى 10.03 مليون طن بما يعادل 2.36 مليون برميل يومياً. وارتفعت الواردات من روسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 97.62 مليون طن. انخفضت الواردات من الإمارات 10% على أساس سنوي إلى مليون طن أو 0.81 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وهبطت الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى 23% إلى 21.86 مليون طن.

84 % انخفاض لواردات ماليزيا

وصعدت الواردات من البرازيل، ثالث أكبر مورد للصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بـ 7% على أساس سنوي إلى 3.81 مليون طن أو 0.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وارتفعت الواردات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 31% إلى 48.11 مليون طن. وانخفضت الواردات من ماليزيا، 84% على أساس سنوي إلى 0.78 مليون طن أو 0.18 مليون برميل يومياً في أكتوبر. وانخفضت الواردات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 53% إلى 26.19 مليون طن.