ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم (الجمعة)، وسط تجدد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الخام في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز»، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، بما يعادل 0.9%، لتصل إلى 92.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 25 سنتاً، أو 0.3%، إلى 83.46 دولار للبرميل.

ورغم الارتفاع المحدود، يتجه خام برنت لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3.5%، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى التراجع بنحو 6%، مسجلين انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشارت «رويترز» إلى أن المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة، إلى جانب توقعات استمرار تخفيضات الإنتاج المنسقة خلال اجتماع تحالف «أوبك+» المقرر في 29 نوفمبر الجاري، من العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار.