تشهد صالات التخفيضات إقبالاً متزايداً من المستهلكين، وسط تساؤلات عن أسباب انخفاض أسعارها، وآليات عملها، وقدرتها على منافسة المتاجر التقليدية. وكشف رجل الأعمال سعيد بن زقر لـ«عكاظ» أن الإقبال المتزايد على صالات التخفيضات يعود إلى 4 عوامل رئيسية، تتصدرها انخفاض التكاليف التشغيلية، والشراء بكميات كبيرة، وسرعة دوران المخزون، إلى جانب الاستفادة من صفقات تصفية البضائع، مؤكداً أن انخفاض الأسعار لا يرتبط بالضرورة بقرب انتهاء صلاحية المنتجات أو بيع علامات تجارية غير معروفة.

سعيد بن زقر

وأوضح بن زقر أن صالات التخفيضات تتبع نموذجاً تجارياً يعتمد على تقليص المصروفات إلى أدنى مستوياتها، من خلال الاستغناء عن الديكورات المكلفة والرفوف التقليدية، وعرض المنتجات داخل كراتين الشحن مباشرة، ما يحد من تكاليف العمالة والمناولة والتجهيزات، وينعكس على الأسعار المقدمة للمستهلكين.

العلامات الشهيرة تتصدر

وأشار أن هذه الصالات لا تعتمد على تنوع المنتجات بقدر اعتمادها على شراء كميات ضخمة من أصناف محددة، موضحاً أن المتاجر التقليدية قد تعرض عشرات الأصناف بكميات محدودة، بينما تركز صالات التخفيضات على صنف أو صنفين بكميات تصل إلى آلاف الوحدات، الأمر الذي يمنحها قدرة تفاوضية أكبر مع الموردين للحصول على أسعار وشروط شراء أفضل.

وبيّن أن العلامات التجارية المعروفة تهيمن على معروضات هذه الصالات، خلافاً للاعتقاد بأنها تعتمد على منتجات غير معروفة، لافتاً إلى أن المستهلك بات يستطيع شراء العلامة التجارية التي اعتاد عليها بسعر أقل، مقابل الاستغناء عن بعض الخدمات والتجهيزات الموجودة في المتاجر التقليدية.

أرباح قليلة ومبيعات سريعة

وأكد بن زقر أن سرعة دوران المخزون تمثل أحد أبرز أسرار نجاح النموذج، إذ تركز الصالات على السلع الأساسية ذات الطلب المتكرر، مثل الأرز والزيوت والحليب والشاي والحفاضات والمعلبات، ما يسمح بتحقيق عوائد مقبولة من هوامش ربح محدودة، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتكرار عمليات الشراء.

ولفت أن بعض الصالات تلجأ إلى بيع أصناف بهوامش ربح منخفضة للغاية، أو دون هامش في بعض الصفقات، بهدف جذب المتسوقين، وتعويض ذلك من منتجات أخرى، مشيراً إلى أن مورداً لهذه الصالات أفاد بأن بعض الأصناف قد تباع أحياناً بأقل من سعر شرائها، فيما تتحقق أرباح أعلى من علامات أقل شهرة أو منتجات لا يعرف المستهلك أسعارها بدقة.

ونفى بن زقر أن يكون قرب انتهاء صلاحية المنتجات السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار، موضحاً أن بعض الصفقات تشمل بضائع قصيرة العمر التخزيني أو فائض إنتاج ومخزوناً يرغب الموردون في تصفيته، إلا أن هذه الممارسات تمثل جزءاً محدوداً من النموذج التجاري، وليست الأساس الذي تقوم عليه الصالات.

وكشف أن أسعار صالات التخفيضات ليست بالضرورة الأقل في جميع المنتجات، إذ تعتمد سياسة الأسعار المنخفضة بصورة مستمرة على أصناف رئيسية، بينما تعتمد المتاجر التقليدية على العروض الدورية، ما يعزز لدى المستهلك الانطباع بأن صالات التخفيضات هي الأرخص دائماً، حتى عندما لا ينطبق ذلك على بعض السلع.

وتوقع بن زقر أن يؤدي انتشار صالات التخفيضات إلى إعادة تشكيل المنافسة في قطاع التجزئة، خصوصاً في السلع الأساسية، مع انتقال جزء من مشتريات المستهلكين من المتاجر التقليدية إلى الصالات المخفضة.

وأشار إلى أن هذا التحول سيضغط على سياسات التسعير وشروط التوريد والخصومات التجارية بين المنتجين والموزعين وتجار التجزئة، مؤكداً أن توسع هذه الصالات يصب في مصلحة المستهلك ما دامت المنافسة مستدامة، وترافقها رقابة فاعلة على سلامة المنتجات وحماية المتسوقين.

نظرة المستهلك

مؤيد الشميري

من جهته أكد المستهلك مؤيد الشميري، أن إقباله على الصالات المخفضة دفعه عدة أمور عليها، (انخفاض أسعار المنتجات وإن كانت منتجات بديلة لمنتجات معروفة، جودة التسويق)، موضحا أن العديد من المنتجات المعروضة في الصالات الاقتصادية قد تكون أسعارها مشابهة للمراكز التجارية الكبرى، وقد تشهد تفاوتا بالارتفاع أو الانخفاض، باستثناء بعض المنتجات التي يتم خفض أسعارها بنسبة كبيرة.