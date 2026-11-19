انطلقت في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، بمشاركة قادة وممثلي الاقتصادات الأعضاء، وسط دعوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتوسيع الشراكات التجارية بين دول المنطقة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الاجتماع، أن بلاده تعد داعماً ومحركاً ورائداً للتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معرباً عن استعداد الصين للعمل مع مختلف الأطراف لإرساء أسس بناء مجتمع مشترك في المنطقة.

وشدد شي، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، على أهمية الالتزام بمبدأ التنمية الشاملة، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف وتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز التعاون الإقليمي.

ودعا إلى تعزيز الابتكار والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتيسير الاستفادة من مخرجات الابتكار، وإيجاد بيئة تعاون تتسم بالانفتاح والإنصاف والعدالة وعدم التمييز.

ترمب: لن نسمح بخنق الذكاء الفائق

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في مجال «الذكاء الفائق»، واصفاً هذه التكنولوجيا بأنها أعظم تحول تكنولوجي منذ الثورة الصناعية، ومعتبراً أنها تفتح آفاقاً استثنائية للنمو والازدهار في مختلف أنحاء العالم.

وقال ترمب، في كلمته خلال القمة، إن الأمريكيين ابتكروا الذكاء الفائق، وإن هذه التكنولوجيا تطلق إمكانات اقتصادية هائلة يستفيد منها سكان العالم، مشدداً على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض هذه الإمكانات.

وأوضح أن الذكاء الفائق يحمل فوائد كبيرة، لكنه لا يخلو من جوانب سلبية تتطلب الحذر والمراقبة والإدارة المسؤولة، مؤكداً أهمية المحافظة على هذه التكنولوجيا والاستفادة من قدراتها.

وأعلن الرئيس الأمريكي معارضته لأي شكل من أشكال التنظيم العالمي الذي يستهدف السيطرة على الذكاء الفائق أو الحد من تطوره، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بفرض قيود من شأنها خنق هذه التكنولوجيا.

بوتين: اقتصاد روسيا نما بأكثر من 10% خلال 3 سنوات

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبحت من المناطق الرائدة عالمياً في التطور الاقتصادي، مشيراً إلى أنها تتمتع بديناميكية مستقرة وآفاق واسعة في مجالات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا.

وقال بوتين، في كلمته خلال فعاليات المنتدى، إن التعاون مع اقتصادات «أبيك» يمثل توجهاً إستراتيجياً لروسيا، التي تعد نفسها جزءاً لا يتجزأ من المنطقة وتسعى إلى المساهمة في ازدهارها.

وأوضح أن التبادل التجاري بين روسيا ودول آسيا والمحيط الهادئ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقد الأخير، مؤكداً أن بلاده تواصل تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بأكثر من 10% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على تطوير القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وفي مقدمتها التصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية السلمية.

روسيا تؤكد موثوقية صادرات الطاقة والغذاء

وشدد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تؤديه بلاده في تعزيز أمن الطاقة والغذاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال صادرات موارد الطاقة والحبوب وغيرها من المنتجات.

وأكد أن الشركاء التجاريين يمكنهم الاعتماد على استمرارية الصادرات الروسية وموثوقيتها، مشيراً إلى أن موسكو تسعى إلى المحافظة على انفتاحها الاقتصادي وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

وأوضح أن روسيا تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتطوير قدراتها التقنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإدارة التضخم وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.

دعوة للاستفادة من الممرات اللوجستية الروسية

ودعا بوتين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الاستفادة من الممرات اللوجستية الجديدة التي تطورها روسيا، وفي مقدمتها ممر النقل الدولي «شمال - جنوب» والممر البحري الشمالي.

وأكد استعداد بلاده لدعم الشركاء الراغبين في استخدام هذه المسارات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.

كما أبدى استعداد موسكو لتوسيع التعاون مع دول «أبيك» في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، مع مراعاة متطلبات السيادة الوطنية وحماية البيانات.

أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً

وكشف بوتين عن تنفيذ أكثر من 80 مشروعاً خلال السنوات الأخيرة في إطار التعاون الاقتصادي بين دول المنتدى، شملت مجالات التصنيع وتجارة المنتجات الزراعية وريادة الأعمال النسائية.

وأشار إلى أن روسيا تنظم منذ عام 2015 مسابقة للمشاريع التي تقودها النساء، مؤكداً أهمية تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وجدد التزام بلاده بالمشاركة الفاعلة في أعمال منتدى «أبيك» وتنفيذ المشاريع المشتركة، معرباً عن تقديره للرئيس الصيني شي جين بينغ على حسن الاستضافة، ومتمنياً النجاح لفيتنام التي ستتولى رئاسة المنتدى في دورته القادمة.

تعاون اقتصادي وسط تحديات عالمية

وتأتي أعمال القمة في ظل تحديات متزايدة تواجه اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشمل القيود التجارية والتنافس التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الاقتصادات المشاركة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، ودعم التنمية المشتركة، وسط تباين في مواقف القوى الكبرى بشأن تنظيم التكنولوجيا ومستقبل التجارة الدولية.