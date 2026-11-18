حددت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4 شروط لنقل خدمات العامل، تشمل وجود رقم إقامة، وعدم الاكتفاء برقم الحدود، وألا تكون لدى العامل رخصة سارية بغرض الخروج النهائي، أو تأشيرة خروج نهائي منتهية، إلى جانب موافقته على طلب نقل الخدمات وطلب توثيق العقد معًا.



وأوضحت المنصة أن تغيير المسمى الوظيفي يتطلب تقديم صاحب العمل طلبًا لتحديث العقد، بشرط عدم تعارض المسمى مع المهنة، وموافقة الموظف على الطلب خلال 10 أيام.



وبيّنت أن اختيار المهن يخضع للتصنيف السعودي الموحد للمهن، مع التزام صاحب العمل بالمهن المتاحة في القائمة المخصصة للموظفين السعوديين، فيما تُعكس مهنة العامل المقيم وفق بياناته المسجلة لدى وزارة الداخلية.



وأشارت إلى إمكانية استفادة العامل المقيم من خدمة إدارة المهن وفق ضوابطها وشروطها، فيما يتطلب تعديل عقد الموظف السعودي موافقته.



وأكدت «قوى» أن بيانات شهادات الخدمة، بما فيها مدة الخدمة والمسمى الوظيفي، تُستمد من العقود المنتهية المسجلة في المنصة، باستثناء العقود المنقولة من التأمينات الاجتماعية التي لم تُحدّث قبل انتهائها، إذ تُعتمد بيانات التأمينات الاجتماعية لإصدار الشهادة.