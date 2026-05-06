صعدت أسعار الذهب بأكثر من1% اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4.633.31 دولار للأوقية. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو القادم 1.7% إلى 4.643.20 دولار.

الفضة إلى 75 دولاراً



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 74.80 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.7% إلى 1986.25 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.1% إلى 1516.44 دولار.



وقال محلل السوق كيلفين وونغ:" ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال سارياً، رغم الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع".