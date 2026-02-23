قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم، مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضية، جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

أعلى مستوى

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5,163.60 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم بنسبة 2% إلى 5,184.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2,182.60 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.5% 1,753.75 دولار.