إسبانيا: ارتفاع حاد لمعدل البطالة.. بلغ 2.44 مليون شخص

أعلنت وزارة العمل الإسبانية، في بيان اليوم، أن معدل البطالة ارتفع بصورة حادة خلال شهر أكتوبر الماضي.



وارتفع عدد العاطلين المسجلين بـ 22.1 ألف عاطل في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.



ومع ذلك، بلغ إجمالي عدد العاطلين 2.44 مليون شخص، فيما يعد أدنى مستوى يتم تسجيله خلال شهر أكتوبر منذ عام 2007.



كما أظهرت البيانات أن عدد العاطلين بين الأقل من 25 عاماً ارتفع بـ 10 آلاف شخص في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.



عدد المسجلين



وبحسب البيانات، فإن زيادة البطالة جاءت أساساً من قطاع الخدمات الذي أضاف 18,496 عاطلاً جديداً، بينما سجّل قطاع الزراعة زيادة بـ1,270 شخصاً، والصناعة بـ1,148 شخصاً، في حين انخفضت البطالة في قطاع البناء بـ2,121 شخصاً.



وارتفع عدد المسجلين دون خبرة عمل سابقة بـ3,308 أشخاص. وبلغ عدد العاطلين الذكور 963,301 بزيادة 1.11%، فيما بلغ عدد الإناث 1.48 مليون بزيادة 0.79% مقارنة بالشهر السابق.



وعلى أساس سنوي، تراجعت بطالة الرجال بنسبة 6.9% والنساء بنسبة 5.6%.



وسجّلت الفئة العمرية دون 25 عاماً ارتفاعاً حاداً في البطالة بلغ 10,082 شخصاً أي 5.49% مقارنة بسبتمبر، لتصل إلى نحو 193,798 عاطلاً، بينما ارتفع عدد العاطلين فوق 25 عاماً بـ12,019 شخصاً 0.54%.