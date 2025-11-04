أكد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد، أن كل مليون برميل إضافي تنتجه أرامكو يومياً على مدى عام يزيد صافي الدخل بنحو 41 مليار ريال سنوياً بناءً على معدل الأسعار في 2025.



وأضاف أن الشركة لا تزال في نفس المركز لاستغلال النمو المتوقع للطلب على النفط بدون تكاليف إضافية تذكر مما يؤثر على صافي الدخل بشكل واضح، وفقاً لـ«الشرق».



وبين أن التقديرات تشير إلى أن الطلب على النفط هذا العام سيواصل الارتفاع ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 106 ملايين برميل يومياً، وأن يواصل النمو في عام 2026 ليصل إلى حوالى 107 ملايين برميل يومياً.



وأوضح أن التحدي لا يكمن في مستويات الطلب، بل في انخفاض الاستثمارات العالمية، وهو ما يمثل فرصة للشركة حيث ما زالت لديها طاقة إنتاج فائضة تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، تتيح لها استغلال مزيد من فرص النمو المستقبلية.



وقال: «إن المستويات المرتفعة للتدفقات النقدية وانخفاض نسبة المديونية تزيدان من قوة المركز المالي للشركة وتعزز قدرتها على تنفيذ خطط النمو مع الاستمرار في توزيع أرباح مجزية ومتزايدة».



وبين أن فرص النمو في قطاع الغاز تجاوزت التوقعات الأولية، مبينا أنه بعد إجراء مزيد من الدراسات الدقيقة لتحديد نطاقات مكامن الغاز وتحسين كفاءة خطط الإنتاج رفعت مستهدف زيادة إنتاج الغاز مجدداً من 60% إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.



وقال إن هذا النمو في برنامج الغاز من المتوقع أن يضيف ما بين 45 و56 ملياراً من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول عام 2030، مبيناً أن الزيادة ستبدأ قريباً مع بدء إنتاج حقل الجافورة ومعمل رأس تناقيب خلال الربع الرابع من العام الحالي.