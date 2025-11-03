السعودية - الصين.. فرص استثمارية في الصناعات عالية القيمة

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية بندر الخريّف اجتماعاً عقده المركز مع وفد صيني رفيع المستوى يضم قادة أكثر من 30 شركة صينية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في عددٍ من الصناعات عالية القيمة، تتقدمها الآلات والمعدات وأشباه الموصلات، وتقنيات التصنيع المتقدم.



واستعرض الاجتماع المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، وأبرز الممكنات المقدمة من منظومة الصناعة لتمكين الاستثمارات الصناعية، والفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الصناعات المتقدمة، وفرص تبادل الخبرات ونقل التقنية والحلول الصناعية المبتكرة، إضافة إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد، وبحث أوجه التعاون المشترك.



وقدم عدد من جهات منظومة الصناعة نبذة عن ممكناتها وخدماتها المقدمة لتمكين المستثمرين الصناعيين، ومن تلك الجهات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.



شراكات دولية



وعُقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات منظومة الصناعة السعودية، ووفدٍ صيني يتقدمه نائب رئيس جامعة تسينغهوا الصينية، وقادة نحو 30 شركة صينية متخصصة في الصناعة والتقنية.



يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وربط المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص الواعدة في القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.