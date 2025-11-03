مع تراجع توقعات خفض «الفائدة».. تباين أداء أسواق أسهم الخليج

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، اليوم، مدفوعة بنتائج مُخيبة للآمال للشركات وتراجع التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر القادم.



وخفض «مجلس الاحتياطي» أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام في 29 أكتوبر الماضي، ولكن تصريحات رئيسه جيروم باول التي تميل لتشديد السياسة النقدية لاحقا ألقت بظلال من الشك على احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.7%، مع خسارة سهم شركة «إعمار العقارية» 1.8%.



وفي أبوظبي، اختتم المؤشر التعاملات منخفضا 0.8%، متأثرا بهبوط سهم شركة «الدار العقارية» 3.3%.



وعوَّض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليُغلق مرتفعا 0.9%، مع صعود سهم «مصرف قطر الإسلامي» 2.4%.



وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على ارتفاع 0.2%، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مرتفعا 0.7%، وزاد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.4%. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر «البورصة المصرية» 1.4%.