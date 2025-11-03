الأسهم تنخفض 52 نقطة.. التداولات 6.1 مليار ريال

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 52.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 11483.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 308 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 198 شركة.



الأكثر انخفاضاً



وكانت أسهم شركات بوان، وبراغرايززر، ورؤوم، والبابطين، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات علم، وأمريكانا، وهرفي للأغذية، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور فهي الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.64% و8.60%.



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم الراجحي، وعلم، وأرامكو السعودية، وسابك، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



«نمو» تراجع 218 نقطة



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 218.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 24725.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.