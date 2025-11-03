أعلن نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي، اليوم، أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تُخمة في المعروض النفطي في 2026.



وقال دانلي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في العاصمة الإماراتية: «لدينا دلالة على أن الطلب على الطاقة يرتفع بسرعة».



وأشار نائب وزير الطاقة الأمريكي إلى أن الحلفاء والأصدقاء لن يتأثروا بشكل جذري بالعقوبات الروسية.



يذكر أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، قال إن المنظمة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. وأوضح أن «أوبك» تعمل على إعادة براميل النفط إلى السوق بشكل مستمر ومنتظم.



توازن بين العرض والطلب



وأضاف الغيص أن المنظمة تمتلك المرونة اللازمة لتعديل قراراتها أو تعليق تنفيذها مؤقتا أو إلغائها عند الضرورة، مشيرا إلى حرصها الدائم على الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن مؤشرات الطلب لا تزال إيجابية، موضحا أن «أوبك» لا تتوقع حدوث مفاجآت في السوق خلال الفترة القادمة.



وبين الأمين العام لمنظمة أوبك أن الطلب على النفط والغاز سيستمر. وأشار إلى أن النفط والغاز آمنان ومتوفران بكثرة. وتابع: «لا نتوقع أي ذروة للطلب على النفط في أي وقت قريب».