تركيا: معدل التضخم يتراجع إلى 32.87%

تراجع معدل التضخم في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 32.87% على أساس سنوي، و2.55% على أساس شهري.



وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بارتفاع أسعار المواد الغذائية 34.9% مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي و3.4% مقارنة مع سبتمبر.



وجاء التضخم مدفوعًا بارتفاع كبير في أسعار قطاع الإسكان التي زادت 50% على أساس سنوي.



وكان التضخم السنوي قد سجل 33.3% في شهر سبتمبر الماضي، فيما كان التضخم الشهري 3.2%.



هدف صعب



وتصدر هذه البيانات وسط توقعات بأن محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان قد يرفع توقعاته للتضخم خلال عرضٍ تقديمي مقرر في وقت لاحق.



وعزز وزير المالية محمد شيمشك هذا الانطباع الأسبوع الماضي حين قال: «إن تحقيق الهدف الحالي يبدو صعباً».



وحدّد البنك المركزي توقعاته لنهاية العام بين 25% و29%، أي أقل من توقعات السوق التي تشير إلى استمرار التضخم فوق 30%.