يرأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وفدًا رفيع المستوى يضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال خلال زيارة رسمية إلى كندا يومي 12و 13 جمادى الأول 1447هـ، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين المملكة وكندا؛ لبحث فرص الشراكة في القطاعات الاستثمارية النوعية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعي الطاولة المستديرة السعودي الكندي، لقطاعي التعدين، وصناعة السيارات، إضافة إلى اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الكندي، وعددٍ من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.



شراكات دولية



وتشمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية التي سيعقدها الوزير في كلٍّ من العاصمة أوتاوا ومدينة تورنتو، مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين الكنديين، إلى جانب لقاءات مع عددٍ من قيادات كبرى الشركات الكندية، إضافة إلى حضوره والوفد المرافق حفل الاستقبال الرسمي في المركز الوطني للفنون بمدينة تورنتو.



ويضم الوفد السعودي المشارك في الزيارة ممثلين من منظومة الاستثمار وعددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وقادة القطاع الخاص السعودي، وممثلين من اتحاد الغرف التجارية السعودية.



وتجسد هذه الزيارة حرص المملكة على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالميًا رائدًا.