رفع «مورجان ستانلي» توقعات قريبة المدى لأسعار الخام الأمريكي بعدما قررت مجموعة «أوبك بلس» وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام القادم.



وقرر البنك الأمريكي رفع تقديراته لسعر خام برنت في النصف الأول من العام القادم إلى 60 دولارًا للبرميل بدلاً من 57.5 دولار.



وأوضح محللو البنك في المذكرة حسبما نقلت «بلومبيرغ»: حتى لو لم يغير قرار «أوبك بلس» رؤيتنا للإنتاج، فإنه يرسل إشارة مهمة، وهي أنه مع مشاركة المجموعة تتراجع التقلبات، وأضافوا أن هناك فجوة كبيرة بين حصص إنتاج التحالف والإنتاج الفعلي.



كما تشير تقديرات البنك إلى زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا في إنتاج المجموعة خلال الفترة بين مارس وأكتوبر، أي أقل بكثير عن الزيادات المعلنة في الحصص والبالغة 2.6 مليون برميل يوميًا.



وتوقع البنك أيضًا استقرار فائض المعروض المتوقع في سوق النفط خلال النصف الثاني من عام 2027، لترتفع الأسعار مجددًا إلى 65 دولارًا للبرميل في تلك الفترة.