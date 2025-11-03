أعلنت الصين إعفاء بعض الرقائق لشركة هولندية من حظر التصدير المفروض على خلفية نزاع مع السلطات الهولندية، وهو القرار الذي أثار قلق الشركات الأوروبية وسط مخاوف من تفاقم أزمة نقص أشباه الموصلات.



وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان، دون تقديم تفاصيل: «سندرس بشكل شامل الوضع الفعلي للشركات وسنمنح إعفاءات للصادرات التي تستوفي المعايير»، بحسب «فرانس برس».



وألقت بكين باللوم على «تدخل الحكومة الهولندية غير اللائق في الشؤون الداخلية للشركات»، ووصفته بأنه أدى إلى «الفوضى الحالية في سلسلة الإمداد العالمية».



وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن استئناف شحن بعض رقائق «نكسبريا» كان جزءاً من صفقة تجارية تم الاتفاق عليها بين الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونظيره الأمريكي دونالد ترمب بعد محادثات جرت في كوريا الجنوبية.