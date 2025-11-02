ما توقعات أسعار الفائدة في إنجلترا؟

من المتوقع بصورة كبيرة أن يبقي بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه القادم، ولكن الاقتصاديين يستعدون لاحتمالية اتخاذ قرار مفاجئ، إذ تفتح البيانات الاقتصادية الجديدة الباب أمام خفض محتمل.



وستتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارها القادم بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس القادم.



ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي البنك على معدل الفائدة عند 4%، إذ ينتظر المزيد من الدلالات على تباطؤ التضخم والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في موازنة الخريف خلال الشهر الجاري.



أسعار المستهلكين



ومع ذلك، تتوقع بعض الهيئات مثل بنك باركليز وغولدمان ساكس أن يخفض البنك معدل الفائدة إلى 3.75%.



وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل 3.8% خلال سبتمبر الماضي، وهو نفس المستوى الذي سجله في يوليو وأغسطس الماضيين، كما تراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر.